Lausanne : Rixe mortelle au Flon: l’auteur présumé de l’homicide a été interpellé



Un affrontement entre un groupe de Loclois d’un côté et des Fribourgeois et Biennois de l’autre s’était soldé par un mort et un blessé grave.

Dimanche 26 septembre 2021, vers 4h, une rixe opposant deux bandes rivales s’est déroulée dans le quartier du Flon, à Lausanne. Un homme de 20 ans a perdu la vie et un autre a été blessé à une cuisse. Une vingtaine d’inspecteurs de la brigade criminelle de la Police judiciaire de Lausanne, de la Police de Sûreté vaudoise et des polices cantonales bernoise, fribourgeoise et neuchâteloise ont mené l’enquête. Cette dernière a permis de déterminer que les bandes rivales provenaient du Locle et de La Chaux-de-Fonds (NE) d’un côté et de Bienne (BE) et Fribourg de l’autre.