Mer Rouge : Les rebelles yéménites capturent un bateau, suscitant la colère de Riyad

Le «Rawabi», navire émirati, a été saisi par les rebelles yéménites houthis en mer Rouge. Pour l’Arabie saoudite, il transportait du matériel médical, pour les rebelles du matériel de guerre.

La coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite et intervenant au Yémen en guerre a accusé, lundi, les rebelles yéménites d’avoir «capturé» un bateau battant pavillon émirati en mer Rouge. «Le bateau nommé «Rawabi» et battant pavillon des Émirats arabes unis a été piraté et kidnappé à 23h57 (21h57 en Suisse), dimanche, alors qu’il naviguait au large de la province de Hodeida», dans l’ouest du Yémen, a déclaré Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition.