Un ambassadeur saoudien pour les territoires palestiniens

Nayef al-Sudaïri, nouvel ambassadeur non résident pour les territoires palestiniens, a souligné la volonté du roi Salmane (photo) «de renforcer les relations avec les frères de l’État de Palestine et de lui donner un soutien formel dans tous les domaines».

L’Arabie saoudite a nommé, samedi, un ambassadeur non résident pour les Territoires palestiniens, qui sera également consul général à Jérusalem, dans un contexte de spéculations sur une normalisation des relations entre Riyad et Israël. Le dossier des territoires palestiniens est traditionnellement géré par l’ambassade d’Arabie saoudite à Amman.

Ce poste d’ambassadeur non résident sera occupé par Nayef al-Sudaïri, l’actuel ambassadeur saoudien en Jordanie, selon un message publié sur les réseaux sociaux par l’ambassade saoudienne à Amman et authentifié par un responsable du Ministère saoudien des affaires étrangères.

Cette nomination représente «un pas important», a déclaré Nayef al-Sudaïri dans une vidéo diffusée par la chaîne de télévision publique saoudienne Al-Ekhbariya. Il a souligné la volonté du roi Salmane et du prince héritier Mohammed ben Salmane «de renforcer les relations avec les frères de l’État de Palestine et de lui donner un soutien formel dans tous les domaines».

Pas un «processus de normalisation»

L’Arabie saoudite ne reconnaît pas Israël et n’a pas adhéré aux accords d’Abraham de 2020, négociés par les États-Unis, qui ont permis à l’État hébreu de normaliser ses relations avec deux voisins du royaume, les Émirats arabes unis et Bahreïn.

À l’époque, le royaume avait nié que cette mesure soit le signe d’un processus de normalisation. Et au cours des derniers mois, Riyad et Washington se sont entretenus sur les conditions posées par l’Arabie saoudite pour progresser sur la voie de la normalisation, notamment des garanties de sécurité et une assistance pour un programme nucléaire civil doté d’une capacité d’enrichissement d’uranium.