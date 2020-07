Téléréalité

Rob revient dans «L’incroyable famille Kardashian»

Le frère de Kim, Kourtney et Khloé a recommencé à apparaître devant les caméras de l’émission de téléréalité.

Il y a quelques années, Rob Kardashian a décidé de se faire discret. En proie à des problèmes psychologiques et de poids, le jeune homme de 33 ans préférait se concentrer sur sa santé et fuir les caméras et les appareils photos. Depuis quelques mois, il va mieux et il a accepté d’à nouveau apparaître dans «L’incroyable famille Kardashian».