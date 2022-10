Cinéma: Robbie Coltrane, alias Hagrid de la saga Harry Potter, est décédé

Carnet noir : Robbie Coltrane, le Hagrid de la saga Harry Potter, est mort à 72 ans

L’acteur s’est éteint à l’hôpital Forth Valley Royal de Larbret.

L’acteur britannique Robbie Coltrane, connu mondialement pour son rôle du demi-géant Hagrid dans les films de la saga Harry Potter , est mort à 72 ans, a annoncé vendredi son agente. Robbie Coltrane, de son vrai nom Anthony Robert McMillan, est mort vendredi à l’hôpital Forth Valley Royal de Larbret, en Ecosse, a indiqué son agente Belinda Wright, remerciant les soignants de l’établissement.

«Robbie avait un talent unique»

Né en Ecosse, l’acteur était adoré des enfants du monde entier pour son interprétation du gentil, maladroit demi-géant à la barbe très fournie Rubeus Hagrid, qui aide le jeune sorcier Harry Potter et ses amis dans leurs aventures à l’école des sorciers de Poudlard. En réalité, il mesurait 1m86, mais pour les besoins du film des trucages et effets spéciaux donnaient l’impression qu’il était beaucoup plus grand.