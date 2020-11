Angleterre : «Robbie Williams a été enlevé par des extraterrestres»

Un homme qui affirme avoir été kidnappé par des aliens assure qu’il a rencontré le chanteur britannique dans leur vaisseau.

Russ a ensuite, selon ses dires, été emmené dans une autre pièce dans laquelle on lui a donné un uniforme et des armes et ordonné de faire la queue. C’est à ce moment-là qu’il aurait vu l’interprète de «Angels»: «J’ai regardé autour de moi et il y avait quelqu’un derrière moi. J’ai regardé cet homme et je l’ai reconnu. Je lui ai dit: «On ne se connaîtrait pas?» et il m’a répondu qu’il ne savait pas. Ensuite, on m’a dit de retourner faire la queue. Je ne l’ai pas revu, mais je suis certain qu’il s’agissait de Robbie Williams. Nous n’avons parlé qu’un court instant, mais c’était vraiment lui.»