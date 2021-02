Grand écran : Robbie Williams aussi aura droit à son biopic

Le réalisateur Michael Gracey (à qui l’on doit «The Greatest Showman») va mettre en scène l’histoire de l’ascension de la pop star britannique.

Encore un biopic? Eh oui, et comme on ne refait pas l’histoire, «Better Man» racontera l’ascension du chanteur, depuis ses débuts à 16 ans dans le groupe Take That, jusqu’à la gloire. Sans gommer les problèmes d’alcool et de drogue, assure Michael Gracey.