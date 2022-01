Royaume-Uni : Robbie Williams était dans le viseur d’un tueur à gages

La tête du chanteur britannique a été mise à prix lorsqu’il était au sommet de la gloire.

Nul doute que cette histoire apparaîtra dans le biopic de Robbie Williams , mais jusqu’alors elle était inconnue. L’artiste, propriétaire d’une villa à 29 millions de francs dans la commune de Vandœuvres , à Genève, a été la cible d’un tueur à gages. «Je n’en ai jamais parlé publiquement auparavant, mais un contrat avait été signé pour me tuer», a raconté le Britannique de 47 ans.

La star, bientôt vainqueur d’un 18e Brit Awards, un record, n’a pas révélé à quelle période de sa carrière sa tête a été mise à prix. «À un moment de ma vie, j’étais ridiculement célèbre, à la manière de Michael Jackson», a-t-il botté en touche. Avant de rappeler: «Je suis devenu célèbre quand j’avais 17 ans (ndlr: avec le boys band Take That). Quand j’avais 21 ans, je suis parti en solo, j’ai vendu 80 millions d’albums, détenu le record du plus grand nombre de billets vendus en une journée pour une tournée (ndlr: 1,6 million, le 20 novembre 2005)».