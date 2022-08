Robbie Williams nu lors d'une interview

Surprise : Robbie Williams donne une interview nu

Le chanteur a surpris des animateurs radio en répondant à un appel vidéo depuis son lit et dans le plus simple appareil.

Si, lors de la dernière Fashion Week de Paris en date, Robbie Williams a fait parler de lui à cause de ses vêtements , c’est cette fois parce qu’il n’en portait pas, le 8 août 2022, qu’il a fait le buzz. L’artiste britannique, qui s’est établi à Genève avec sa famille «pour échapper au Coronavirus» , a en effet répondu à un appel vidéo pour l’émission «Heart Breakfast», animé par Jamie Theakston et Zoe Hardman, dans le plus simple appareil.

«Euh… vous êtes nu?» lui a lancé surpris Theakston. «Ouais, je vais vous montrer», a répondu le chanteur de 48 ans en tirant le duvet et en découvrant sa cuisse. Avant que l’interprète des tubes «Feel» et «Angels» n’en dévoile trop, il a été interrompu. «Vous saviez que nous avions un entretien ce matin. Pourquoi ne l’avez-vous pas pris au sérieux? Pourquoi êtes-vous allongé nu dans votre lit?» a-t-il été questionné. «Parce que je pense que les gens doivent être plus authentiques lorsqu’ils font des interviews et être plus détendus», a rétorqué celui qui sortira l’album «XXV» le 9 septembre 2022.