Concert à Doha : Robbie Williams se produira au Qatar

À l’inverse de Dua Lipa ou de Rod Stewart, Robbie Williams ira bien, lui, au Qatar. Tout comme Gims . Il est prévu que le Britannique donne un concert au Golf Club de Doha, le 8 décembre 2022. Le chanteur, qui avait annoncé un show à Zurich avant de se rétracter , assume totalement cet engagement. «Bien sûr, je ne tolère aucune violation des droits de l’homme où que ce soit. Cela étant dit, si nous ne tolérons pas les violations des droits de l’homme nulle part, alors je ferais les tournées les plus courtes que le monde ait jamais connues», a estimé le parrain de la «Star Academy» dans «La Repubblica» tout en plaisantant sur le fait qu’il ne pourrait même pas se produire «dans sa propre cuisine».

La star de 48 ans a ajouté qu’il refusait d’être hypocrite. «Toutes les personnes qui postent des messages «Non au Qatar» le font par le biais de la technologie chinoise, a-t-il développé, sous-entendant qu’on utilisait des appareils en partie fabriqués en Chine. Il serait donc hypocrite de ma part de ne pas aller au Qatar». Il a encore affirmé que les occidentaux regardaient le pays du Golfe avec un prisme selon lequel il fait partie des «méchants» et qu’ils devaient se «mobiliser» contre lui. «L’hypocrisie réside dans le fait que si nous appliquons cette vision au Qatar, alors nous devons l’appliquer également au monde entier. Et dans ce cas, plus personne ne pourrait aller nulle part». D’après «The Guardian», Amnesty International a demandé à Robbie Williams de profiter de son concert pour aborder publiquement les accusations portées contre le Qatar.