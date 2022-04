NOUVELLE VILLA – Robbie Williams serait-il sur le point de quitter Genève?

Depuis l’année dernière, le chanteur vit à Genève. Or, il vient de faire l’acquisition d’une villa de 50 millions de dollars à Los Angeles, ce qui amène la question de savoir s’il ne serait pas en train de tourner le dos à la Suisse.

La star de la pop anglaise, Robbie Williams, a fait l’acquisition d’un somptueuse propriété à Los Angeles, qui a appartenait jadis à la comédienne Fanny Brice. Il y a dernièrement eu quelques changements dans le portefeuille immobilier de Robbie Williams: début 2021, l’artiste de 48 ans a déménagé avec sa famille dans une villa à Genève «espérant échapper au coronavirus», comme le chanteur a lui-même déclaré à la BBC.

Récemment, Robbie Williams a également vendu ses deux autres propriétés, une dans le Wiltshire et une autre à Los Angeles, cette dernière appartenant désormais au rappeur Drake. Dans une interview accordée à une station de radio australienne, le chanteur a présenté la situation de façon dramatique, déclarant: «À l’heure actuelle, nous n’avons pas de maison. Nous avons presque tout vendu et n’avons plus de pied-à-terre».

Anciens propriétaires célèbres

La propriété, qui porte le nom de Faring Estate, a déjà eu plusieurs fameux propriétaires. Elle a été mise en vente par Lauren King, veuve du magnat de la télévision Richard King, dont la société détenait les droits de grandes émissions de télévision telles que «Jeopardy» et «The Oprah Winfrey Show». Par le passé, la demeure a vu passer plusieurs cinéastes et géants de la publicité. Robbie Williams a cependant bénéficié d’une petite remise: la propriété était déjà sur le marché en 2018 et en 2019 pour la somme de 70 millions de dollars.

Le prix a été baissé à 58 millions, mais selon le «Wall Street Journal», Robbie Williams aurait en définitive payé 49,5 millions de dollars. Sur le compte Instagram de l’agence immobilière Hilton & Hyland, on a un aperçu de la nouvelle demeure familiale de la star:



La villa a été entièrement rénovée pour la dernière fois en 2005. Dans l’annonce, l’agence immobilière décrit la propriété comme «d’inspiration européenne». Elle dispose de huit chambres à coucher, autant de salles de bains et d’une superficie totale de près de 1800 m², répartis entre la bâtisse principale, une pool-house et deux annexes.

Bassin à carpes koï et cave à vin tempérée

L’annonce fait mention de parquets en bois ciré, de moulures taillées à la main et d’une «élégance traditionnelle». Par ailleurs, la propriété ne manque pas d’espace. La salle à manger, la bibliothèque et le séjour sont suffisamment grands pour accueillir au minimum 15 convives. Ces derniers peuvent prendre confortablement place devant les différentes cheminées.