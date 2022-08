Munich : Robbie Williams vomit durant un concert

Quand il ne donne pas des interviews dans le plus simple appareil, Robbie Williams se produit devant des dizaines de milliers de personnes, comme samedi 27 août 2022, à Munich, en Allemagne. Et alors que le concert suivait son cours, le chanteur britannique de 48 ans s’est soudainement excusé et s’est rendu au fond de la scène pour vomir.