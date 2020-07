«Air Cocaïne»

Robert Dawes, soupçonné d’être à la tête du réseau, jugé en appel

Le procès en appel de Robert Dawes, présenté comme l'un des plus gros narcotrafiquants d'Europe, s'est ouvert lundi à Paris.

La drogue était arrivée le 11 septembre 2013 à l'aéroport parisien de Roissy, dissimulée dans une trentaine de valises. Après cette saisie record dont la valeur à la revente a été estimée à 50 millions d'euros, l'organisme chargé à l'époque de la lutte contre le trafic de stupéfiants (Ocrtis) avait mis sur pied une vaste opération d'infiltration et de surveillance. Neuf jours plus tard, il interceptait un camion contenant 300 kilos de cocaïne et interpellait cinq suspects.