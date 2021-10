Etats-Unis – Robert Durst officiellement inculpé du meurtre de sa femme

États-Unis : Robert Durst officiellement inculpé du meurtre de sa femme

Quelques jours après avoir été condamné à la prison à vie, le multimillionnaire américain est visé par une plainte criminelle l’accusant de meurtre au second degré.

Getty Images via AFP

Le riche et sulfureux héritier new-yorkais Robert Durst a été officiellement inculpé du meurtre de sa femme Kathleen, disparue en 1982, a-t-on appris de source judiciaire vendredi, quelques jours après sa condamnation à la prison à vie pour le meurtre de sa meilleure amie , susceptible de témoigner sur cette affaire.

Une plainte criminelle rédigée par un enquêteur de la police de l’État de New York, accusant le multimillionnaire de 78 ans de meurtre au second degré, a été déposée mardi, devant le tribunal de Lewisboro, près de New York, selon un document judiciaire obtenu par l’AFP.