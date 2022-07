FOOTBALL: Robert Lewandowski va quitter le Bayern pour le Barça

Il y en a qui ont besoin de temps, après la fin d’une longue et belle relation. Pour digérer, se remettre et songer à la suite. Les footballeurs n’ont pas ce loisir, eux qui se remarient parfois quelques heures après leur dernier divorce. Robert Lewandowski, machine à goals du Bayern Munich depuis huit ans (344 pions en 375 matches), ne portera plus le maillot bavarois. Ça n’est certes pas une surprise, vu le bras de fer qui s’était engagé depuis plusieurs mois entre les dirigeants bavarois et l’attaquant polonais. Mais l’annonce de sa signature imminente au FC Barcelone, elle, est de nature à bouleverser (un peu) le visage du foot européen.