Cyclisme - Robert Marchand s’en est allé rouler avec les étoiles

Véritable force de la nature, Robert Marchand avait rendu banal l ’ exceptionnel, en 2012 à Aigle. L’homme, moulé dans une tenue j a une et violette, venait en ce 17 février d’établir la meilleure performance mondiale de l’heure sur son vélo dans une catégorie hors norme. Cet A rdéchois avait alors 101 ans!

«Mon dopant, c’est du miel dans mon bidon d’eau et quelques pruneaux»

C ' est avec les mains aux cocottes et la socquette légère que le crack de Mitry-Mory avait parcouru ce jour-là , avec un braquet de 49/16 , 24,251 km en soixante minutes. Sa fréquence cardiaque (125), ses watts (110) et son pédalage (65 tours en une minute): rien n’avait été laissé au hasard.