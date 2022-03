Robert Pattinson aimerait jouer dans la suite de Dune

Après «The Batman» : Robert Pattinson aimerait jouer dans «Dune 2»

L’acteur a fait passer le message à Denis Villeneuve: il se verrait bien dans la suite du blockbuster de science-fiction.

«Il n'y a que deux films, enfin, trois maintenant, pour lesquels je voudrais jouer dans une suite: «La Planète des Singes», «Sicario» et «Dune», a déclaré le comédien à Variety . Les deux derniers ont été mis en scène par le Canadien Denis Villeneuve, mais «Sicario» a déjà eu une suite, réalisée par Stefano Sollima. Concernant «Dune» et son joli succès , un deuxième volet a été officialisé. Tournage prévu à l’été 2022, avec une sortie en salle pour l'automne 2023. Cinesérie s’est amusé à imaginer quel rôle pourrait jouer Robert Pattinson s’il était au casting du prochain «Dune», et a mentionné le personnage de Feyd-Rautha, incarné par Sting dans le film de David Lynch.

Avec les sagas «Twilight» et «Harry Potter», des films plus pointus tels que «Cosmopolis» (David Cronenberg) et «Good Time» (les frères Safdie) puis les blockbuster «Tenet» (Christopher Nolan) et «The Batman», Robert Pattinson s’est construit une filmographie aussi riche que variée. Le comédien américain a aussi été annoncé au casting du prochain film de Bong Joon-ho, le réalisateur de «Parasite».