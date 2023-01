Robert Pattinson ne veut plus suivre de régimes extrêmes

«J’ai tout essayé, tout sauf l’équilibre et la régularité. Une fois, je n’ai mangé que des pommes de terre pendant deux semaines, pour me désintoxiquer. Juste des pommes de terre bouillies et du sel rose de l’Himalaya. Apparemment ça purifie… et permettrait de perdre définitivement du poids», confie Robert Pattinson, au magazine britannique «ES».