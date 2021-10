Basketball – Roberto Kovac «assassine» les Lions

Les Lions ne sont décidément pas vernis sur ce début de saison. Privés de leur nouveau meneur américain Hayden Lescault, gravement blessé (genou) avant la large défaite en SuperCup contre Fribourg Olympic, les joueurs du Pommier se sont présentés samedi contre l’outsider Massagno sans Marco Portannese (cheville), auteur de 20 points dans la victoire face au BBC Monthey le week-end dernier. Une tuile de plus pour l’entraîneur Andrej Stimac, qui doit tourner avec 8 joueurs…

Le longiligne joueur tessinois, pas réputé pour ses qualités défensives, a abandonné son équipe en fin de 3e quart-temps, après avoir écopé de sa cinquième faute sur une tentative de dunk de Kuba. En vrai, Massagno a passé 30 minutes à courir après le score, restant dans la rencontre grâce à l’adresse insolente de Isaiah Williams et Vernon Taylor. Et puis Roberto Kovac, l’ex-joueur de Genève pendant 4 ans et honoré avant le match, a enfin trouvé la mire derrière l’arc après quatre échecs d’affilée (55-55) …