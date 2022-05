Stars et top models: Robes hot et décolletés chocs au gala de charité

Quelques centimètres de tissu font toute la différence. Le fourreau noir, largement échancré, que portait jeudi soir Cindy Bruna au gala de l’amfAR a fait tourner bien de têtes et chaviré bien des cœurs. Il est signé Mônot, une griffe new-yorkaise, dont les stars et les top models raffolent. Le directeur artistique de la marque, le Libanais Eli Mizrahi, s’impose comme le champion du décolleté vertigineux (voir les photos ci-dessous). Cara Delevingne et Eva Longoria, notamment, arboraient une de ses robes à l’hôtel du Cap Eden-Roc, au cap d’Antibes, où s’est déroulée la soirée annuelle la plus chic et la plus courue en marge du Festival de Cannes. Si jet-set qu’on en oublierait presque qu’il s’agit, en fait, d’un gala de charité qui sert à récolter de fonds pour la recherche contre le VIH…