Genève: «Robin des bois» ou escroc? Un pharmacien devant les juges

Sensible à la précarité

Le ton et la ligne de défense du principal prévenu, le propriétaire de la pharmacie, ont rapidement été donnés. Me Yaël Hayat n’a pas hésité à qualifier son client de «Robin des bois de la pharmacie». En réponse aux questions de son avocate, l’accusé s’est décrit sensible à la précarité et à la misère des gens, côtoyée en Égypte où il a grandi. L’homme a détaillé comment, lors de ses études universitaires déjà, il a œuvré ou soutenu des associations d’aide aux nécessiteux. Pour son conseil, «retrancher aux riches pour donner aux pauvres constitue le nœud de l’affaire».