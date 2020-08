WikiLeaks Robin des Lois se mobilise pour accorder l’asile à Assange

L’association française souhaite que le fondateur de WikiLeaks, poursuivi aux États-Unis pour avoir diffusé plus de 700’000 documents classifiés, obtienne l’asile politique en France.

Une association française, Robin des Lois, a appelé jeudi les autorités françaises à accorder l’asile politique au fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. Elle a interpellé son ancien avocat, Éric Dupond-Moretti, devenu ministre de la Justice et qui avait plaidé en ce sens dans le passé.

L’Australien de 49 ans, détenu au Royaume-Uni, est poursuivi aux États-Unis pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.