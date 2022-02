Jeux vidéo : Roblox miné par des adultes en mal de sexe

La plateforme peine à éradiquer des jeux à caractère sexuel dans son environnement créatif destiné aux plus jeunes.

Des graphismes simples, des avatars «à la» Lego et une classification de jeux «pour tout le monde» ont fait de Roblox une plateforme prisée par les enfants. Mais, manifestement, elle alimente aussi les fantasmes d’adultes qui se retrouvent dans des jeux à caractère sexuel. Ils rejoignent des pièces aménagées, des «condos», pour parler sexualité et se livrer à des actes sexuels virtuels, a révélé la BBC. «Vous avez l’anonymat et vous avez l’effet de désinhibition. Cette plateforme vous offre le terrain de jeu nécessaire pour faire tout ce que vous voulez», a résumé la Dre Liraz Margalit, psychologue spécialisée.