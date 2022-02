Métavers : Roblox organise l’after virtuel des Brit Awards

La plateforme de jeux vidéo prisée des ados mettra en scène l’avatar de la musicienne PinkPantheress pour une performance diffusée en boucle.

Roblox multiplie les collaborations avec les artistes. Après la DJ Party de David Guetta le week-end dernier, c’est au tour de PinkPantheress d’être à l’affiche. Vendredi, sur le coup de 18 h (heure Suisse), la star populaire auprès de la génération Z sera sur la scène virtuelle via son avatar. Lors du concert, la star britannique interprétera certains de ses titres les plus populaires, dont «Just For Me». Les représentations se répéteront ensuite toutes les heures pendant tout le week-end. Selon Roblox, environ 20 personnes peuvent accéder par session clonée de la fête.