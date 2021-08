Les robotaxis de Waymo roulent désormais à San Francisco

Transport : Robotaxis de Google dans les rues de San Francisco

La société Waymo, filiale du géant du web, a commencé à tester son service de transport automatisé en conditions réelles dans la ville californienne.

Sam Kansara, chef de produits chez Waymo, a reconnu que le déploiement des véhicules autonomes prenait plus de temps que prévu: «Il reste encore tellement à faire. À partir de cette nouvelle étape, nous allons pouvoir commencer à collecter de nouvelles données et informations qui vont avoir un impact sur notre feuille de route. Toutes ces étapes sont longues et il est vrai que les véhicules autonomes arrivent à un rythme bien plus lent que nous et la plupart de nos concurrents avions pu imaginer au départ», a déclaré le responsable.