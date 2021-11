Mountain View : Robots nettoyeurs déployés sur le campus de Google

Le projet Everyday Robots est sorti du laboratoire X d’Alphabet, maison mère de Google, pour effectuer des tâches du quotidien, comme nettoyer des tables et trier les déchets.

Plus d’une centaine de prototypes de robots ont commencé à sortir du laboratoire X d’Alphabet, maison mère de Google, a annoncé dans un billet de blog Hans Peter Brøndmo, Chief Robot Officer. Développées depuis plusieurs années, ces machines issues du projet Everyday Robots visent à assister les êtres humains dans leurs tâches quotidiennes.

Déployés sur le campus de Google, ces robots sont capables d’apprendre par eux-mêmes via une combinaison de techniques de machine learning, sans besoin de créer un environnement sur mesure ou de programmer chaque tâche à effectuer. Se présentant sous la forme d’un bras mécanique monté sur une plateforme mobile, le robot est bardé de caméras et de capteurs pour se mouvoir et interagir avec son environnement de façon autonome.