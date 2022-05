Variole du singe : Roche développe des tests PCR de détection du virus

Ces tests ont été mis au point par l’entreprise suisse «en réponse aux cas d’infection par le virus de la variole simienne qui ont récemment suscité des inquiétudes».

Pas destinés au grand public

Ces tests ont été mis au point par Roche et sa filiale TIB Molbiol, «en réponse aux cas d’infection par le virus de la variole simienne qui ont récemment suscité des inquiétudes», indique-t-il dans un communiqué. «Roche a très rapidement développé une nouvelle série de tests pour la détection du virus de la variole simienne et le suivi de sa propagation», a observé le directeur de la division Diagnostics de Roche, cité dans le communiqué.

Les flambées récentes, avec plus de 250 cas déjà signalés dans 16 pays à la date du 22 mai selon l’Organisation mondiale de la santé, sont atypiques, car elles surviennent dans des pays où la variole du singe , maladie caractérisée par des lésions cutanées, n’est pas endémique. Les tests développés par Roche ne sont pas destinés au grand public mais sont disponibles à des fins de recherche dans la plupart des pays du monde.

Un premier kit détecte les orthopoxvirus, dont les virus de la variole simienne , un second détecte spécifiquement les virus de la variole simienne, tandis qu’un troisième kit permet de détecter les orthopoxvirus tout en précisant si un virus de la variole simienne est présent ou non.

La variole du singe sévit sporadiquement dans certaines régions des forêts tropicales de l’Afrique centrale et de l’Ouest.

Zoonose virale rare

Avec l’éradication de celle-ci en 1980 et l’arrêt de la vaccination antivariolique qui a suivi, cet orthopoxvirus a émergé comme le virus le plus important de ce genre. Il sévit sporadiquement dans certaines régions des forêts tropicales de l’Afrique centrale et de l’Ouest. La maladie a été détectée pour la première fois chez l’homme en 1970 en République démocratique du Congo (ex-Zaïre).