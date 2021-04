Les stocks sont suffisants, annonçait PharmaSuisse dans les médias mercredi lors du lancement des autotests gratuits distribués en pharmacie. Mais depuis ce vendredi, ce n’est plus tout à fait vrai: Roche n’a pas pu livrer de nouvelles commandes depuis vendredi après-midi.

«Il ne s’agit pas vraiment d’une pénurie, nous avons expédié plus de 500’000 tests vendredi matin, c'est simplement vendredi après-midi que des livraisons supplémentaires n'étaient plus possibles, indique Patrick Barth, porte-parole de Roche, revenant sur une information publiée par l’ATS. Mais elles reprendront dès lundi matin. Nous avons déjà fourni 9 millions d’autotests, mais il y a eu une très forte demande pour les premiers jours de cette campagne de testing.» Les autotests sont produits en Corée du Sud et transitent par un centre logistique en Allemagne, précise le communiquant, qui assure que des centaines de milliers d’éléments seront fournis chaque jour la semaine prochaine, permettant d’absorber la demande.