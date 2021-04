Bâle : Roche est toujours très solide, grâce à ses diagnostics

Le chiffre d'affaires du géant bâlois s'est monté à 14,9 milliards de francs au premier trimestre 2021, en recul de 1% mais en hausse de 3% à taux de change constants.

«En 2021, Roche continue à fortement s’engager dans la lutte contre le Covid-19. La demande de nos tests diagnostiques et de nos médicaments récemment lancés reste élevée, alors que nous continuons de constater l’impact attendu des biosimilaires sur les ventes de nos médicaments établis», a commenté le CEO de la pharma Roche, Severin Schwan, dans le communiqué du groupe, mercredi.

Actif contre le Covid-19

Sur le front de la lutte contre le Covid-19, Roche indique disposer «aujourd’hui de 18 solutions diagnostiques qui aident à détecter et diagnostiquer l’infection, contribuant ainsi à endiguer la pandémie.» Le groupe a également conclu plusieurs partenariats, notamment avec Gilead et Regeneron, en vue de développer, fabriquer et/ou distribuer des molécules susceptibles de traiter et prévenir le Covid-19.