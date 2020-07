Pharma

Roche grippé par la pandémie au 2e trimestre

Le géant bâlois accuse sur les deux premiers trimestres partiels une contraction de 4% de son chiffre d’affaires. Mais il affirme remonter la pente.

Hors effets de change, les recettes afficheraient une modeste progression de 1%, indique le compte rendu à mi-parcours publié jeudi. La principale unité Pharmaceuticals a essuyé un recul de 4% à 23,2 milliards et la plus modeste division Diagnostics de 3% à 6,08 milliards.

L’excédent d’exploitation apuré des effets non récurrents (de base) s’est érodé de 5% (+2% hors effets de changes) à 11,77 milliards, tout comme le bénéfice net à 8,47 milliards. Les recettes déçoivent les projections les moins optimistes des analystes consultés par AWP et la rentabilité s’inscrit dans le bas de la fourchette des prévisions.