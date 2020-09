Coronavirus : En 15 minutes, on pourra savoir si on est porteur ou non

Comme annoncé, Roche lance son test rapide pour détecter si l’individu est porteur ou non du virus Sars-Cov-2, à l’origine de la pandémie actuelle.

Photo d’illustration. AFP

Roche renforce son engagement dans la lutte contre le coronavirus. Comme annoncé au début du mois, le géant pharmaceutique bâlois commercialise dès à présent un test rapide d’antigène du Sars-Cov-2, le virus à l’origine du Covid-19.

En général, les résultats sont disponibles en l’espace de 15 minutes.

Le test est commercialisé en Europe dans les pays reconnaissant le label CE, indique lundi Roche. Il est aussi prévu de demander une homologation d’urgence (Emergency Use Authorisation) à la FDA américaine.