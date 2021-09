Pharma : Roche lance trois diagnostics pour les infections respiratoires

La pharma bâloise a annoncé mercredi un nouvelle méthodologie par PCR qui permettra de mieux choisir le traitement approprié pour soigner des infections respiratoires.

Le groupe pharmaceutique bâlois Roche a annoncé mercredi le lancement de trois tests de diagnostic pour les infections respiratoires qui peuvent être réalisés à partir d’un seul échantillon, permettant entre autres de limiter le mauvais usage des antibiotiques. Ces trois tests moléculaires par PCR permettent de distinguer les infections les plus communes pour lesquelles les patients présentent des symptômes qui se ressemblent mais ne sont pas suffisamment spécifiques pour déterminer la cause de la maladie, a expliqué le groupe dans un communiqué.

Un seul prélèvement

Ces trois tests, qui peuvent être réalisés ensemble ou séparément à partir d’un seul prélèvement nasopharyngé, permettent de détecter les grippes de type A et B et virus respiratoire syncytial mais aussi les adénovirus, métapneumovirus humain, entérovirus/rhinovirus ainsi que le virus parainfluenza, a-t-il détaillé. Ils doivent fournir un outil pour aider les médecins à affiner leur diagnostic et ainsi pouvoir prescrire les soins les plus adaptés.

Thérapies ciblées

Ils permettent de tester «uniquement ce qui est pertinent et nécessaire médicalement», a mis en avant Thomas Schinecker, le directeur de la division diagnostics cité dans le communiqué, ce qui permet de mettre en place «des thérapies ciblées, d’éviter le mésusage des antibiotiques et de réduire les interventions inutiles.» Ces tests sont réalisés sur ses machines Cobas 6800 et 8800, utilisées dans de nombreux laboratoires et hôpitaux, dans les pays qui acceptent le marquage de conformité européenne CE. Numéro un mondial de l’oncologie, Roche s’appuie également sur une division spécialisée dans les tests de diagnostics. Avec la pandémie, le groupe suisse a multiplié les lancements de tests pour détecter les infections au Covid-19, allant des tests PCR et antigéniques au test permettant de distinguer le Covid-19 de la grippe.