Bâle : Roche paie 19 milliards pour être indépendant de Novartis

Les deux géants de la pharma bâloise ont annoncé jeudi un accord qui prévoit que Roche rachète les parts de son capital détenues par Novartis.

«Je suis convaincu que la transaction envisagée est dans le meilleur intérêt de Roche et des détenteurs de titres de participation de Roche d'un point de vue stratégique et économique», a indiqué Christoph Franz, président du conseil d'administration de Roche, cité dans un communiqué. «En conséquence, Roche sera encore mieux positionnée stratégiquement à l'avenir.»

Le moment de vendre

De son côté, Vas Narasimhan, CEO de Novartis, a déclaré dans un communiqué de son entreprise: «Après plus de 20 ans en tant qu'actionnaire de Roche, nous avons conclu que le moment était venu de valoriser notre investissement. L'annonce d'aujourd'hui est conforme à notre orientation stratégique et nous avons l'intention de déployer le produit de la transaction conformément à nos priorités en matière d'allocation de capital afin de maximiser la valeur pour les actionnaires et de continuer à réimaginer la médecine.» Novartis avait acquis les actions Roche entre 2001 et 2003 pour un total d'environ 5 milliards de dollars comme investissement stratégique de long terme.