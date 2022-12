Etats-Unis: feu vert à des tests de diagnostic de l’alzheimer

États-Unis : Roche reçoit le feu vert à des tests de diagnostic de la maladie d’Alzheimer

Le géant pharmaceutique suisse Roche a obtenu le feu vert de la FDA, l’agence américaine des médicaments, à des tests de diagnostic de la maladie d’Alzheimer, annonce-t-il jeudi. Ces tests visent à déceler la présence de deux biomarqueurs caractéristiques de la maladie que sont la protéine bêta amyloïde et la protéine tau, chez les patients âgés de 55 ans et plus, indique le groupe dans un communiqué.

Utilisables sur son système d’analyse Cobas, largement diffusé dans les hôpitaux et centres d’analyse, ces tests doivent faciliter le diagnostic de la maladie et à le rendre moins onéreux, et ainsi permettre une meilleure prise en charge des patients, notamment en prenant plus tôt des mesures pour préserver leurs fonctions cognitives. Ils sont déjà autorisés dans 45 pays acceptant le marquage CE.