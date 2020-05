Pharma

Roche: résultats en hausse au premier trimestre

Le géant pharmaceutique bâlois a engrangé un chiffre d'affaires de 15,14 milliards de francs.

Le paquebot pharmaceutique Roche a enregistré sur les trois premiers mois de l'année une poussée de croissance de 2% - 7% à taux de changes constants (tcc) - pour engranger un chiffre d'affaires de 15,14 milliards de francs.

Les recettes générées par les traitements récemment lancés ont ainsi plus que compensé l'érosion des revenus attribuable à la concurrence croissante des répliques biosimilaires des principaux moteurs de vente, sur l'incontournable marché aux Etats-Unis notamment.

Attentes comblées

La performance s'inscrit dans le haut des projections émises par les analystes du consensus AWP, qui articulaient en moyenne des recettes totales de 14,87 milliards de francs, dont 11,99 milliards dans les médicaments et 2,87 milliards dans les outils de diagnostic.

Les contributions des anticancéreux établis de longue date n'en ont pas moins poursuivi sur le chemin de la cave. La contribution de l'Avastin a fondu de 13% à 1,50 milliard de francs, celle du Mabthera/Rituxan de 15% à 1,39 milliard et celle de l'Herceptin de 24% à 1,21 milliard.

L'Ocrevus ( 38% à 1,11 milliard) contre la sclérose en plaques et le Perjeta ( 22% à 1,01 milliard) contre le cancer du sein ont par contre assuré dès le premier partiel leur statut de moteurs de vente (plus de 1 milliard de recettes annuelles).

Les ventes du Tecentriq (cancers du poumon, de la vessie et du sein) ont été presque doublées à 644 millions de francs et celle de l'Hemlibra contre l'hémophilie A ont été multipliée par près de deux et demi à 521 millions.