GenMark produit des tests de diagnostic moléculaire. Avec sa plateforme ePlex, l’entreprise américaine fournit des résultats rapides permettant aux docteurs de déterminer la cause de l’infection et le traitement le plus efficace. Ces tests permettent notamment d’identifier les organismes viraux et bactériens les plus courants associés aux infections des voies respiratoires supérieures, y compris le SRAS-CoV-2.