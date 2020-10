Pharma : Roche signe un nouveau partenariat dans la lutte contre le Covid-19

Le géant pharmaceutique bâlois et le laboratoire bostonien Atea Pharmaceuticals vont unir leurs efforts pour le développement d’un antiviral oral contre le Covid-19. Les essais cliniques de phase III sont agendés au premier trimestre 2021.

Roche s’engage jeudi à soutenir les efforts du laboratoire bostonien Atea Pharmaceuticals dans le développement d’un antiviral oral contre le Covid-19. L’AT-527 fait actuellement l’objet d’une étude clinique intermédiaire sur des patients hospitalisés présentant une forme modérée de la maladie et dispose du potentiel pour être utilisé également en prophylaxie après exposition.

Le lancement du volet de phase III est agendé au premier trimestre de l’an prochain. Le traitement expérimental a déjà démontré in vitro comme in vivo sa capacité à inhiber la réplication de certains flavivirus et de coronavirus humains.