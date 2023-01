Montreux-Oberland bernois: Rochers-de-Naye: skieurs évacués en train, les skis en hélico

Bonne ambiance au resto, joyeux bordel dans le train

Une jeune Vaudoise se trouvait parmi les skieurs présents samedi aux Rochers-de-Naye. «Alors que nous nous apprêtions à faire une dernière descente, la bise s’est levée et on ne voyait plus rien. Nous avons alors rebroussé chemin, pour nous installer au resto. L’avant-dernier train est parti vers 14 h 20, plein à craquer. De nombreuses personnes sont encore arrivées au restaurant par la suite. L’ambiance était top. On se voyait déjà passer la nuit sur place et danser sur les tables! Pour finir, nous sommes tous montés dans un train vers 16 h 20 et plusieurs groupes d’ados nous ont encore rejoints aux Hauts-de-Caux. Les jeunes glissaient avec leurs bottes mouillées. C’était un joyeux bordel. Pour finir, des planches ont été posées entre les banquettes pour que tout le monde puisse s’asseoir et nous sommes arrivés à Montreux vers 17 h 30.»