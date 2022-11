Festival: Rock Oz’ confirme qu’il veut un festival en 2023 et regrette le choix d’Avenches

Depuis une semaine, les informations contradictoires fusent entre les organisateurs du festival Rock Oz’Arènes et la commune d’Avenches (lire ci-dessous) au sujet de l’annulation, ou non, de son édition 2023. Ce mercredi, et après une réunion d’urgence, le conseil de fondation s’est fendu d’un communiqué prenant acte de la suspension des subventions par la Municipalité d’Avenches (VD), en précisant que celle-ci avait mal compris ses propos.

«À aucun moment, le conseil de fondation n’a mentionné une annulation de son édition 2023», assure le conseil de fondation, tenant sa ligne déjà évoquée dans la presse la semaine dernière. «Cette situation est dommageable pour l’image du Rock Oz’ et nous mettons tout en œuvre à ce jour afin de remédier à cette situation inconfortable et garantir les intérêts du festival 2023-2024.»

Des attaques personnelles

La directrice artistique du festival Charlotte Carrel, sortie du bois vendredi dernier pour démentir l’annonce de la Municipalité, a pris pour son grade pour des propos jugés contradictoires et compliqués, des mots du syndic d’Avenches. Le conseil de fondation «déplore et juge inapproprié les propos infondés et les attaques personnelles» envers elle, rappelant en outre qu’elle est «membre d’honneur» de ce conseil. Outre ce communiqué, le festival se refuse à donner d’avantage d’informations et annonce qu’il informera en temps voulu sur le futur du festival.