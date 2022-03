Louane et Placebo au Rock Oz’Arènes

Trois Cafés Gourmands, Louane, Placebo, Gjons’ Tears ou encore Robin Schulz se produiront dans le cadre enchanteur des arènes d’Avenches (VD). C’est un Rock Oz’Arènes, monté avec un budget de 3,6 millions de francs, contre 3,8 millions de francs en 2019, en mode anniversaire qui accueillera le public puisqu’il vivra, du 10 au 14 août 2022, sa 30e édition. «Trente années d’une aventure humaine incroyable et de concerts mémorables, comme celui de Radiohead en 2006 par exemple. C’est dingue de se souvenir qu’on est vraiment parti de rien en 1992, avec une toute petite affiche d’artistes suisses, et qu’aujourd’hui on est devenu un rendez-vous incontournable dans la région de la Broye», explique Charlotte Carrel, directrice artistique et fondatrice de l’événement.