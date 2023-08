The Inspector Cluzo jouera son album Horizon au Venoge Festival

Ces quinze dernières années, The Inspector Cluzo a donné plus de 1200 concerts dans 65 pays. Et la liste va continuer de s’allonger. Jusqu’en décembre 2024, les rockeurs Laurent Lacrouts et Mathieu Jourdain ont déjà inscrit dans leur agenda un grand nombre de shows, notamment en Suisse, en France, au Royaume-Uni, en Scandinavie et peut-être aux États-Unis, avec leur disque «Horizon», sorti début 2023. «Les chansons de cet album fonctionnent super bien en live. On les a déjà jouées sur de grosses scènes, comme aux Vieilles Charrues, après le concert des Red Hot Chili Peppers. La première fois que nos routes s’étaient croisées, on avait joué avant eux, c’était à Paléo. Maintenant, on joue après eux», se marre Laurent. Le Français plaisante. La notoriété n’a jamais été le moteur du groupe. «On n’a aucune volonté d’être célèbre. On a de la chance d’avoir des gens qui aiment notre musique, on se satisfait de cela. On ne cherche pas à en avoir plus. Si cela s’arrête, on sera davantage dans les champs», confie-t-il.

Oui, les musiciens sont agriculteurs dans la vie. Ils gèrent une ferme agroécologique dans les Landes, dans le sud-ouest de la France. C’est d’ailleurs de leurs inquiétudes et de leurs constatations au quotidien, comme la disparition des hirondelles, l’agriculture intensive, le changement climatique ou encore le sauvetage de leurs oies menacées en pleine grippe aviaire, qu’il est question dans leur 9e album. «À la ferme, on réfléchit au manque d’eau à terme, aux engrais verts, au sauvetage des espèces, à la collaboration entre l’élevage et l’agronomie, ou encore à la façon de fixer du carbone dans le sol pour lutter contre le changement climatique. Mais, lorsque l’on est en tournée, on n’ennuie pas les organisateurs qui nous accueillent avec l’écologie. On n’est pas dans le punitif ni dans la culpabilisation. On pense que cela ne mène à rien», précise-t-il. Sur la route, The Inspector Cluzo essaie pour autant de réduire son impact environnemental le plus possible. «Notre production scénique est simple et brut, comme notre musique. On ne transporte pas d’écran géant, ni de pyrotechnie. Aussi, on ne tourne pas à dix-huit personnes, mais à quatre. On ne voyage pas en tourbus, mais en van. D’ailleurs, lorsqu’on arrive en festival avec notre Volkswagen bleu, tout le monde nous prend pour des runners (ndlr: chauffeurs d’artistes). Aux Vieilles Charrues cette année, un groupe ne nous a pas reconnus et nous a demandé si on pouvait les amener au catering. On l’a fait», se souvient Laurent.