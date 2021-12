«Sideswipe» : «Rocket League» débarque sur iOS et Android

Comme promis en mars par son développeur, une version mobile du célèbre jeu de foot avec des voitures est désormais disponible dans le monde entier.

Cette déclinaison pour mobile propose en effet des parties de plus courte durée (2 minutes) dans une arène fermée en un contre un ou en deux contre deux (contre jusqu’à huit participants dans le jeu original). La vue est de profil et les buts sont surélevés par rapport au jeu habituel. À noter qu’il s’agit d’une version autonome qui ne propose donc pas de cross-play avec le titre original disponible sur consoles (Xbox, PlayStation, Switch) et ordinateurs (Windows, Mac et Linux). Enfin, un compte Epic Games est nécessaire pour pouvoir jouer en ligne.