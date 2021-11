Vaud : «Rocket League»: les tenants du titre étaient trop forts

Les Coconutters ont remporté les finales suisses de la TCS eSports League, dimanche à Yverdon-les-Bains (VD).

Les Coconutters de Texo (photo), Yagi et Dead-Monster ont dominé les débats sur «Rocket League».

Les finales suisses de la septième saison de la TCSeSports League de «Rocket League» se sont déroulées dimanche à Yverdon-les-Bains. Devant du public (muni du pass sanitaire), l’équipe Coconutters a conservé son titre en s’imposant sur le score de 4-1 en finale contre Sparx eSports, pourtant vainqueur de la saison régulière. Ces deux équipes s’étaient déjà rencontrées en finale du Winners’ Bracket et les Coconutters s’étaient imposés (3-2), envoyant Sparx disputer un match contre Irie Legacy, remporté 3-2.

«C’est l’excitation qui domine, je suis très heureux d’avoir gagné de nouveau! Mais nos adversaires ont très bien joué et ont beaucoup progressé ces dernières saisons», a réagi le gamer suisse de 17 ans, Texo, qui fait équipe avec Yagi et Dead-Monster au sein des Coconutters. Grâce à cette victoire, ils repartent avec un chèque de 2400 francs, alors que Sparx (2e) a reçu 1800 francs, Irie Legacy (3e), 1200 francs et Eldelweiss (4e), 600 francs.