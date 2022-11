Rock Oz’Arènes a fâché la commune d’Avenches

En cause: «une communication incohérente et opaque», explique le syndic Gaetan Aeby, contacté par «20 minutes». En effet, alors que la Municipalité avait annoncé au législatif, en vue du vote de la subvention évoquée, que Rock Oz’ n’aurait pas lieu en 2023, elle s’est vue contredite publiquement par son partenaire.

Édition 2023 annulée ou délocalisée?

«Cette information provient directement du conseil de fondation, et nous nous étions assurés que nous pouvions communiquer ceci au Conseil communal pour qu’ils votent en connaissance de cause», assure Gaetan Aeby. Qui ne cache donc pas sa surprise, et sa déception, en découvrant le démenti de la directrice artistique Charlotte Carrel dans la presse, ainsi que par un communiqué de presse signé du conseil de fondation lui-même.

Si une édition à Avenches en 2023 était effectivement impensable en raison des délais pour faire valider un nouveau terrain temporaire, l’équipe travaillerait sur plusieurs pistes en vue d’un projet délocalisé, assurait-elle. Rock Oz’ pourrait donc bien se tenir ailleurs en 2023, et non pas seulement en 2024, comme annoncé par la Municipalité. «Nous ne sommes pas du tout fermés à cette formule, que nous comprenons très bien vu les difficultés liées au contexte, assure le syndic. Mais nos interlocuteurs nous ont dit l’inverse à plusieurs reprises. On ne sait plus vraiment qui décide dans cette équipe».