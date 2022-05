Haute-Savoie (F) : Rodéos sauvages: 60 participants passent à la caisse

Vendredi, 250 véhicules immatriculés en France et en Suisse ont pris part à des rassemblements automobiles en France voisine. Plusieurs conducteurs ont été amendés.

Le rodéo urbain est un délit passible d’un an de prison et de 15’000 euros d’amende.

Vendredi dernier, deux rodéos sauvages de grande ampleur ont donné du fil à retordre aux forces de l’ordre françaises. Dès 22h30, des habitants ont signalé des rassemblements automobiles non déclarés à Epagny-Metz-Tessy et Annecy, en Haute-Savoie (F). Au cours de la soirée, au moins 250 véhicules immatriculés en France, comme en Suisse, ont convergé vers ces sites, regroupant jusqu’à 500 personnes.

Amendes salées

Un important dispositif de gendarmes et de policiers a été déployé. «Au terme des contrôles effectués dans un contexte parfois très tendu, 60 personnes ont été verbalisées (amende de 750 euros) et trois véhicules ont été saisis et placés en fourrière. Leurs conducteurs se sont vu immédiatement retirer leurs permis et des procédures judiciaires pour rodéo motorisé ont été initiées à leur encontre», a indiqué la préfecture de la Haute-Savoie.