Suisse : Rösti à la tête de l’Environnement, un «cauchemar» pour le climat

Le mouvement Grève du climat Suisse a organisé deux manifestations – à Bâle et à Zurich – pour protester contre l’élection d’Albert Rösti.

Après l’élection des deux nouveaux conseillers fédéraux, Élisabeth Baume-Schneider et Albert Rösti, les départements fédéraux ont été répartis entre les sept Sages. Le nouvel élu UDC a hérité du DETEC, le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. «Un cauchemar devenu réalité» pour le mouvement Grève du Climat Suisse, qui a organisé ce samedi deux manifestations de protestation à Bâle et à Zurich.