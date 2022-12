Conseil fédéral: Baume-Schneider à la Justice, Rösti à l’Environnement

La répartition des départements après l’élection mercredi de la socialiste jurassienne Elisabeth Baume-Schneider et de l’UDC bernois Albert Rösti vient d’être dévoilée. Un seul changement est opéré auprès des conseillers fédéraux déjà en place. Karin Keller-Sutter s’empare des Finances, poste laissé vacant par le départ d’Ueli Maurer.

Elisabeth Baume-Schneider hérite du Département de justice et police (DFJP), occupé jusqu’ici par Karin Keller-Sutter, et Albert Rösti sera aux commandes du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) occupé jusqu’en 2022 par Simonetta Sommaruga.