Zurich: Rösti tance La Poste qui boucle la boîte à lettres avec la tête à Poutine

La Poste ne fournit plus la boîte qui réceptionnait les votes.

Sous le hashtag #Putinyourvote, les votants sont incités à jeter les enveloppes de vote pour la votation du 18 juin dans la gorge de Poutine. Un capteur détecte l’introduction, l’animation change et montre Poutine haletant, la tête rouge. À l’intérieur de l’installation se trouve une boîte aux lettres officielle de la Poste, qui est vidée le soir. La machine était censée fonctionner entre le 9 et le 12 juin à Zurich, Berne et Genève.