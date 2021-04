Une nouvelle étude du laboratoire d’idées Avenir Suisse montre que le nombre de personnes ayant droit à une pension de l’assurance invalidité et le montant versé par personne varient fortement d’un canton à l’autre. Ce sont plus de 24 milliards de francs que la Suisse dépense pour l’invalidité au sens large. Mais si l’AI dépend d’une loi uniforme dans tout le pays, les ressources pour financer les rentes, ainsi que les mesures de réinsertion, varient fortement selon le lieu de domicile. Chaque Jurassien contribue ainsi à hauteur de 722 francs pour financer ces dépenses, selon les calculs d’Avenir Suisse. À l’autre bout de l’échelle, un habitant d’Appenzell Rhodes-Intérieures s’acquitte quant à lui de 187 francs seulement, soit un montant 74% inférieur. Tous les cantons romands, à l’exception de Berne, se situent au-dessus de la moyenne suisse (414 francs par personne).

Par ailleurs, le nombre de rentes accordées par demande est supérieur d’au moins 27% en Suisse romande et au Tessin par rapport au reste de la Suisse. Cette proportion est même de 41% dans le canton de Genève, écrit Avenir Suisse. Du point de vue de la réinsertion, le canton de Zoug est à la pointe: il consacre environ 70’000 francs par personne pour ce poste. Un chiffre qui contraste avec celui du Tessin, qui dépense 20’000 francs par bénéficiaire. Les raisons de cette différence sont multiples, explique Avenir Suisse. Il peut s’agir par exemple du type de mesures proposées, de leur nombre et du lieu où les prestations sont fournies.

Avenir Suisse propose diverses pistes pour optimiser l'assurance invalidité et simplifier le processus pour les personnes concernées. Par exemple, la communication entre le médecin et l’employeur devrait être améliorée. De même, l’organisme suggère de réunir l’AI, l'assurance chômage et l’aide sociale sous un même toit, pour le bien des patients et aussi pour éviter les doublons. Les responsables politiques sont désormais appelés à revoir les objectifs et la forme de la coopération interinstitutionnelle et à les adapter aux conditions locales.