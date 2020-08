Tennis

Roger Federer, 39 ans, et une envie de débutant

Le Bâlois, aperçu en Valais cette semaine, fête samedi son 39e anniversaire. Et tout indique qu’il sera encore sur le circuit à plus de 40 ans.

A force de répéter que le temps n’a pas d’emprise sur lui, on en viendrait presque à oublier que Roger Federer vient d’entrer dans la quarantième année de sa vie. Aperçu cette semaine à Verbier (Valais), où il a inscrit ses quatre enfants à l’école de tennis d’Yves Allegro, son partenaire de double aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004, le Bâlois fête samedi son 39e anniversaire. Et le monde du tennis n’a pas manqué l’occasion d’envoyer ses vœux à la légende bâloise par l’intermédiaire des réseaux sociaux.

Outre les tweets des différentes organisations du circuit, le plus bel hommage est peut-être venu d’une autre légende de ce jeu, le charismatique Rod Laver, qui fêtera lui ses 82 ans… dimanche. «Le tennis nous manque, comme le fait de te voir sur les courts du monde. Passe une belle journée avec ta famille. J’adorerais me joindre à toi pour une fête d’anniversaire l’année prochaine et avoir l’opportunité de porter un toast à, au moins, un nouveau titre en Grand Chelem», a écrit l’Australien sur Twitter.

Passé joueur professionnel en 1998, lors du tournoi de Gstaad, Roger Federer possède un palmarès hors du commun et de multiples records: vingt titres en Grand Chelem (dont huit à Wimbledon), six victoires lors du Masters de Londres, 103 titres ATP en tout dont dix succès à Halle et Bâle, 310 semaines en carrière comme No 1 mondial – il a été le leader le plus âgé du classement ATP en 2018 – et quatorze années dans le top 10.